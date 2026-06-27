Чи зараховують стаж, набутий за часів СРСР?

Періоди роботи, набуті до проголошення незалежності України, можуть бути зараховані до страхового стажу під час призначення пенсії. Це стосується громадян, які працювали до 1 січня 1992 року на території республік колишнього СРСР.

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За інформацією Пенсійного фонду України, до страхового стажу можуть включити роки роботи, набуті в будь-якій із союзних республік. У деяких випадках такий стаж може бути врахований і як пільговий, якщо людина виконувала роботу, що давала право на дострокову пенсію.

Водночас є важлива умова: один і той самий період роботи не може одночасно враховуватися для призначення пенсії в Україні та іншій державі. Якщо людина не отримує пенсію за цей стаж за кордоном, його можуть повністю зарахувати під час визначення права на пенсію в Україні.

При цьому законодавство не передбачає зарахування окремих періодів, зокрема роботи вахтовим методом або відряджень до інших республік СРСР до 1992 року, якщо працівник був офіційно працевлаштований в Україні.

Як підтвердити радянський стаж?

Під час оформлення пенсії заявник повинен повідомити Пенсійний фонд, чи отримує пенсійні виплати від іншої держави за той самий період роботи.

Якщо така інформація підтверджується відповідною довідкою, її необхідно подати разом із заявою. У разі неможливості отримати документ Пенсійний фонд може самостійно направити запит до компетентних органів іншої держави.

Після отримання підтвердження фахівці ПФУ враховують відповідні роки роботи під час визначення страхового стажу та, за потреби, здійснюють перерахунок пенсії.

Який страховий стаж потрібен для пенсії у 2026 році?

Із 2026 року вимоги до страхового стажу знову зросли. Для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.