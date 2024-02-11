Кому засчитают такой стаж
Страховой стаж могут засчитать украинцу, который ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, пенсионером, который по заключению врачей нуждается в присмотре или ребенком с инвалидностью или тяжело больным.
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Условия для смотрителя следующие:
- он является трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
- не работал в период ухода;
- получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.
Какие особенности такого стажа
В течение периода ухода за лицом, украинец является застрахованным. Это означает, что есть соответствующий орган, который выплачивает ему помощь, надбавку или компенсацию.
При необходимости этот период оптимизируется, то есть изымается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии, как период с самым низким заработком.