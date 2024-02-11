Кому засчитают такой стаж

Страховой стаж могут засчитать украинцу, который ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, пенсионером, который по заключению врачей нуждается в присмотре или ребенком с инвалидностью или тяжело больным.

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Условия для смотрителя следующие:

он является трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работал в период ухода;

получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

Напомним! Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие особенности такого стажа

В течение периода ухода за лицом, украинец является застрахованным. Это означает, что есть соответствующий орган, который выплачивает ему помощь, надбавку или компенсацию.

Важно! Если период ухода зафиксирован после июля 2000 года, считается, что человек получал зарплату в размере минималки.

При необходимости этот период оптимизируется, то есть изымается из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии, как период с самым низким заработком.