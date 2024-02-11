Кому зарахують такий стаж

Страховий стаж можуть зарахувати українцю, який доглядає за особою з інвалідністю І групи, пенсіонером, який за висновком лікарів потребує нагляду чи дитиною з інвалідністю або тяжко хворою.

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Умови для доглядача такі:

він є працездатним (не досяг пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працював в період догляду;

отримував в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які особливості такого стажу

Протягом періоду догляду за особою, українець є застрахованим. Це означає, що є відповідний орган, який виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Важливо! Якщо період догляду зафіксований після липня 2000 року, вважається, що людина отримувала зарплату у розмірі мінімалки.

За потреб цей період оптимізується, тобто вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнта заробітку для обчислення пенсії, як період з найнижчим заробітком.