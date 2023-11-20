С 17 по 20 ноября часть автозаправочных станций в Украине снизила цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Как изменялись цены на топливо

сети ОККО и WOG снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну за литр 56,99 гривны за литр ;

; на станциях консолидированной сети «Привата» топливо подешевело на 1,5 гривны за литр : бензин марки. А-92 до 52,50 гривны за литр, А-95 - до 53,50 гривны за литр, А-95+ - до 54,00 гривны за литр, дизельное топливо до 53,50 гривны за литр.

: бензин марки. гривны за литр, гривны за литр, гривны за литр, дизельное топливо гривны за литр. на UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» тоже снизили цены на горючее от -0,40 до -1,00 гривны за литр.

Обратите внимание! Средняя стоимость бензина марки А-95 уменьшилась на 0,22 гривны и составляет 54,90 гривны за литр, А-95+ - на 0,17 гривны - 58,05 гривны за литр, дизтоплива - на 0,47 гривны - 54,94 гривны за литр.

Ситуация на рынке топлива

Несмотря на существующие проблемы с логистикой, оптовые цены на топливо продолжают снижаться. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 6 по 10 ноября цена на бензин снизилась до 45,25 гривны за литр, тогда как цена дизтоплива упала до 47 гривен.

Напомним! За длительное время на западной границе образовались большие очереди на въезд и выезд из страны. Они вызваны стачками польских перевозчиков.

В ноябре расхождение между оптом и розницей на бензин марки "А-95" достигло 9,66 гривны. за литр, что создает основу для снижения цены на этот вид горючего на АЗК. Для дизельного горючего маржа в опте составляет около 2,59 гривны за литр, а на пистолете – 7,62 гривны за литр. Это на 1,74 гривны больше показателя за октябрь.