С 17 по 20 ноября часть автозаправочных станций в Украине снизила цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".
Читайте также: Акциз на автогаз может возрасти в 3 раза: что будет с ценами на АЗС
Как изменялись цены на топливо
- сети ОККО и WOG снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну за литр 56,99 гривны за литр ;
- на станциях консолидированной сети «Привата» топливо подешевело на 1,5 гривны за литр : бензин марки. А-92 до 52,50 гривны за литр, А-95 - до 53,50 гривны за литр, А-95+ - до 54,00 гривны за литр, дизельное топливо до 53,50 гривны за литр.
- на UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» тоже снизили цены на горючее от -0,40 до -1,00 гривны за литр.
Ситуация на рынке топлива
Несмотря на существующие проблемы с логистикой, оптовые цены на топливо продолжают снижаться. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 6 по 10 ноября цена на бензин снизилась до 45,25 гривны за литр, тогда как цена дизтоплива упала до 47 гривен.
В ноябре расхождение между оптом и розницей на бензин марки "А-95" достигло 9,66 гривны. за литр, что создает основу для снижения цены на этот вид горючего на АЗК. Для дизельного горючего маржа в опте составляет около 2,59 гривны за литр, а на пистолете – 7,62 гривны за литр. Это на 1,74 гривны больше показателя за октябрь.