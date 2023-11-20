З 17 по 20 листопада частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Як змінювались ціни на пальне

мережі ОККО і WOG знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню за літр, до 56,99 гривні за літр ;

; на станціях консолідованої мережі «Привату» пальне здешевшало на 1,5 гривні за літр : бензин марки А-92 до 52,50 гривні за літр, А-95 — до 53,50 гривні за літр, А-95+ — до 54,00 гривні за літр, дизельне пальне — до 53,50 гривні за літр.

: бензин марки гривні за літр, гривні за літр, гривні за літр, дизельне пальне — гривні за літр. на UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» теж знизили ціни на пальне від -0,40 до -1,00 гривні за літр.

Зверніть увагу! Середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,22 гривні і становить 54,90 гривні за літр, А-95+ — на 0,17 гривні — 58,05 гривні за літр, дизпального — на 0,47 гривні — 54,94 гривні за літр.

Ситуація на ринкові пального

Попри наявні проблеми з логістикою оптові ціни на пальне продовжують знижуватися. Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95" з 6 по 10 листопада ціна на бензин знизилась до 45,25 гривні за літр, тоді як ціна дизпального впала до 47 гривень.

Нагадаємо! Упродовж тривалого часу на західному кордоні утворилися великі черги на в’їзд і виїзд з країни. Вони спричинені страйками польських перевізників.

У листопаді розбіжність між оптом і роздробом на бензин марки "А-95" досяг 9,66 гривні за літр, що створює підґрунтя для зниження ціни на цей вид пального на АЗК. Для дизельного пального маржа в опті складає близько 2,59 гривні за літр, а на пістолеті — 7,62 гривні за літр. Це на 1,74 гривні більше від показника за жовтень.