Кому зачислят стаж в период безработицы
Как пояснила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, такое право возникает в двух случаях: декретного отпуска и ухода за больным родственником.
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Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы,
– сообщили в Пенсионном фонде.
Напомним, что в страховой стаж входят периоды, когда украинец сам платил Единый социальный взнос или за него это делал работодатель. При этом, с 1 апреля 2024 года размер ежемесячного ЕСВ вырос – до 1 760 гривен.
Декретный отпуск
Поэтому, женщины, которые находились в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, могут добавить этот период в страховой стаж. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.
Уход за больным родственником
В страховой стаж могут включить период ухода за родственником, который нуждается в постоянной посторонней помощи. Как правило, речь идет о лицах с инвалидностью I группы. В таком случае лицо, которое осуществляет уход, считается застрахованным соцзащитой лицом.
Однако для этого требуется выполнение следующих условий:
- отсутствие трудовой деятельности в период опеки за больным;
- лицо, которое осуществляет уход, должно быть трудоспособным;
- получение надбавки от органов соцзащиты или компенсации по уходу за лицом с инвалидностью.