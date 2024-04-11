Кому зачислят стаж в период безработицы

Как пояснила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, такое право возникает в двух случаях: декретного отпуска и ухода за больным родственником.

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Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы,

– сообщили в Пенсионном фонде.

Напомним, что в страховой стаж входят периоды, когда украинец сам платил Единый социальный взнос или за него это делал работодатель. При этом, с 1 апреля 2024 года размер ежемесячного ЕСВ вырос – до 1 760 гривен.

Декретный отпуск

Поэтому, женщины, которые находились в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, могут добавить этот период в страховой стаж. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

Обратите внимание! Двойного зачисления стажа за указанный период не будет. Если женщина продолжала трудовую деятельность в период декрета, то будет зачислено только его, без учета декретного отпуска по уходу за ребенком.

Уход за больным родственником

В страховой стаж могут включить период ухода за родственником, который нуждается в постоянной посторонней помощи. Как правило, речь идет о лицах с инвалидностью I группы. В таком случае лицо, которое осуществляет уход, считается застрахованным соцзащитой лицом.

Однако для этого требуется выполнение следующих условий:

отсутствие трудовой деятельности в период опеки за больным;

лицо, которое осуществляет уход, должно быть трудоспособным;

получение надбавки от органов соцзащиты или компенсации по уходу за лицом с инвалидностью.

Обратите внимание! При этом период помощи будет засчитан в стаж только после 2004 года, а более ранние периоды учету не подлежат.