Кому зарахують стаж у період безробіття

Як пояснила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, таке право виникає у двох випадках: декретної відпустки та догляду за хворим родичем.

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Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю І групи,
– повідомили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що до страхового стажу входять періоди, коли українець сам сплачував Єдиний соціальний внесок або за нього це робив роботодавець. При цьому, з 1 квітня 2024 року розмір щомісячного ЄСВ зріс – до 1 760 гривень.

  • Декретна відпустка

Відтак, жінки, які перебували в декретній відпустці для догляду за дитиною до 3 років, можуть додати цей період до страхового стажу. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини.

  • Догляд за хворим родичем

До страхового стажу можуть включити період догляду за родичем, який потребує постійної сторонньої допомоги. Як правило, йдеться про осіб з інвалідністю I групи. У такому разі особа, яка здійснює догляд, вважається застрахованою соцзахистом особою.

Однак, для цього потрібно виконання наступних умов:

  • відсутність трудової діяльності в період опіки за хворим;
  • особа, яка здійснює догляд, має бути працездатною;
  • отримання надбавки від органів соцзахисту або компенсації по догляду за особою з інвалідністю.