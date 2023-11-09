Кому автоматически переназначат субсидию

Жилищную субсидию рассчитывают уполномоченные органы в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона. Обычно он начинается где-то 16 октября и длится до 15 апреля.

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Расчет размера выплаты на следующий сезон производится автоматически без обращений граждан. Однако есть лица, которым нужно обращаться за субсидией по окончании каждого сезона:

семьи, в составе которых есть лица, у которых по информации ГНС, ПФУ вообще отсутствуют доходы или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы;

внутренне перемещенные лица;

лица, члены семьи которых зарегистрированы по адресу домохозяйства;

лица, являющиеся арендаторами жилых помещений (домов);

лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), но фактически в нем не проживают.

После того как уполномоченный орган решит предоставить или не предоставить субсидию, он в течение трех календарных дней уведомит об этом заявителя.

Заметьте! В случае отказа уполномоченный орган информирует заявителя в бумажном виде с вручением соответствующего уведомления под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования решения или через веб-портал ПФУ или Дею.

О каких изменениях следует предупреждать ПФУ

Лица, получающие субсидию, обязаны в течение месяца сообщать уполномоченным органам о следующих изменениях: