Кому автоматически переназначат субсидию
Жилищную субсидию рассчитывают уполномоченные органы в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона. Обычно он начинается где-то 16 октября и длится до 15 апреля.
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Расчет размера выплаты на следующий сезон производится автоматически без обращений граждан. Однако есть лица, которым нужно обращаться за субсидией по окончании каждого сезона:
- семьи, в составе которых есть лица, у которых по информации ГНС, ПФУ вообще отсутствуют доходы или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы;
- внутренне перемещенные лица;
- лица, члены семьи которых зарегистрированы по адресу домохозяйства;
- лица, являющиеся арендаторами жилых помещений (домов);
- лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), но фактически в нем не проживают.
После того как уполномоченный орган решит предоставить или не предоставить субсидию, он в течение трех календарных дней уведомит об этом заявителя.
О каких изменениях следует предупреждать ПФУ
Лица, получающие субсидию, обязаны в течение месяца сообщать уполномоченным органам о следующих изменениях:
- состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
- перечня получаемых услуг;
- смена исполнителя услуг;
- об осуществлении одноразовой покупки, приобретении или приобретении права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен, а также совершение на эту сумму платежа (платежа), вытекающего из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследия и дарения);
- взносы в уставный (составленный) капитал общества (на сумму свыше 50 тысяч гривен), предприятия, организации; благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств); предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды.
- приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа;
- осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.