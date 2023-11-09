Кому автоматично перепризначать субсидію
Житлову субсидію розраховують уповноважені органи у квітні та жовтні, з урахуванням тривалості опалювального сезону. Зазвичай він починається десь 16 жовтня та триває до 15 квітня.
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Розрахунок розміру виплати на наступний сезон здійснюється автоматично без звернень громадян. Проте є особи, яким треба звертатися по субсидію по закінченню кожного сезону:
- сім'ї, у складі яких є особи, в яких за інформацією ДПС, ПФУ взагалі відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.
Після того, як уповноважений орган вирішить надати чи не надати субсидію, він протягом трьох календарних днів повідомить про це заявника.
Про які зміни треба попереджати ПФУ
Особи, які отримують субсидію, зобов'язані протягом місяця повідомляти уповноважені органи про наступні зміни:
- складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
- переліку отримуваних послуг;
- зміна виконавця послуг;
- про здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, а також здійснення на цю суму платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
- внески до статутного (складеного) капіталу товариства (на суму понад 50 тисяч гривень), підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.
- набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;
- здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.