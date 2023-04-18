Причиной столь резкого повышения цены стали массовые ракетные обстрелы по ключевым энергетическим объектам Украины. По оценкам Всемирного банка и ПРООН, на восстановление высоковольтной сети требуется 1 миллиард долларов. И это только первоочередные потребности.

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Почему тарифы нужно поднимать

В первую очередь это нужно для восстановления. Однако тарифы могут поднять, но одновременно. могут продолжить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), которое действует до 30 апреля.

По этому механизму украинское население платит за свет только 1,44 гривны, если использует до 250 киловаттов ежемесячно, или 1,68 гривны – более 250 киловатт.

Обратите внимание, что рыночная цена за электроэнергию сейчас составляет где-то 7 гривен за киловатт-час.

Тариф на электроэнергию для населения всегда был экономически необоснован. Ущерб по этому тарифу покрывали "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Как они это делали? Эти компании брали часть электрической энергии и продавали коммерческим организациям, для которых тариф значительно выше – 3 гривны, 5 гривен за киловатт-час. Следовательно, на этом "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" зарабатывали немного денег и этой прибылью покрывали убытки по населению,

– рассказывает член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Но сейчас проблема в том, что после полномасштабного вторжения России объем электроэнергии, которую может "Энергоатом" продавать коммерческим потребителям, существенно уменьшился. Соответственно, это создает безумный ущерб.

Только в этом году "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны заплатить около 146 млрд. гривен за дотации для населения.

Каковы варианты повышения тарифов

По словам Богдана Серебренникова, эксперта аналитического центра DiXi Group, повышение может произойти как способом разового повышения, так и до рыночного уровня. Это так называемая "шоковая терапия".

Однако в случае такой "терапии" должна быть соответствующая защита уязвимых категорий потребителей путем адресного субсидирования. Также возможно многоэтапное повышение тарифов в течение определенного длительного периода (например, двух и более лет),

– говорит эксперт.

Впрочем, Серебренников считает, что правительство выберет наиболее мягкий вариант повышения. Успокаивает по этой ситуации и другой эксперт Олег Попенко. Он не думает, что тарифы на свет возрастут существенно.

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Предполагаю, что они повысятся примерно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривны за киловатт-час. Возможно, будет действовать вариант градуированного тарифа в зависимости от объемов потребления. Однако сам факт введения стимулирующих тарифов является верным путем,

– добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

В какие страни Украина экспортирует свет / Инфографика 24 Канала