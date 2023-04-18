Причиною такого різкого підвищення ціни стали масові ракетні обстріли по ключових енергетичних об'єктах України. За оцінками Світового банку та ПРООН, на відновлення високовольтної мережі потрібно 1 мільярд доларів. І це лише першочергові потреби.

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Чому тарифи потрібно піднімати

У першу чергу, це потрібно для відновлення. Однак тарифи можуть підняти, але, водночас. можуть продовжити дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО), яке діє до 30 квітня ще.

За цим механізмом українське населення платить за світло лише 1,44 гривні, якщо використовує до 250 кіловатів щомісяця, або 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів.

Зверніть увагу, що ринкова ціна за електроенергію зараз становить десь 7 гривень за кіловат-годину.

Тариф на електроенергію для населення завжди був економічно необґрунтований. Збитки по цьому тарифу покривали "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Як вони це робили? Ці компанії брали частину електричної енергії й продавали комерційним організаціям, для яких тариф значно вищий – 3 гривні, 5 гривень за кіловат-годину. Отже, на цьому "Енергоатом" та "Укргідроенерго" заробляли трохи грошей і цим прибутком покривали збитки по населенню,

– розповідає членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Але зараз проблема у тому, що після повномасштабного вторгнення Росії, обсяг електроенергії, яку може "Енергоатом" продавати комерційним споживачам, суттєво зменшився. Відповідно, це створює шалені збитки.

Лише цього року "Енергоатом" та "Укргідроенерго" мають заплатити близько 146 мільярдів гривень за дотації для населення.

Які є варіанти підвищення тарифів

За словами Богдана Серебреннікова, експерта аналітичного центру DiXi Group, підвищення може відбутися як у спосіб разового підвищення, так і до ринкового рівня. Це так звана "шокова терапія".

Однак у разі такої "терапії" має бути відповідний захист вразливих категорій споживачів шляхом адресного субсидування. Також можливе багатоетапне підняття тарифів протягом певного тривалого періоду (наприклад, двох і більше років),

– каже експерт.

Втім Серебренніков вважає, що уряд обере найбільш м'який варіант щодо підвищення. Заспокоює щодо цієї ситуації й інший експерт Олег Попенко. Він не думає, що тарифи на світло зростуть суттєво.

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Передбачаю, що вони підвищаться приблизно на 30–40% – до 2,3 – 2,5 гривні за кіловат-годину. Можливо, діятиме варіант градуйованого тарифу, залежно від обсягів споживання. Проте сам факт запровадження стимулюючих тарифів є вірним шляхом,

– додав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

У які держави Україна експортує електроенергію / Інфографіка 24 Каналу