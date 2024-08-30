Кто может платить меньше за свет

Украинцы могут платить значительно меньше за электроэнергию, если установят себе двухзонный счетчик света. Это позволит иметь два тарифа, один из которых экономит деньги:

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дневной длится с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

длится с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час; ночной с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц),

– написали в Минэнерго.

Напомним! Нынешний тариф на свет будет действовать до 30 апреля 2025 года. Далее его снова изменят.