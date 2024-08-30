Хто може платити менше за світло

Українці можуть платити значно менше за електроенергію, якщо встановлять собі двозонний лічильник світла. Це дозволить мати два тарифи, один з яких економить гроші:

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денний триває з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

триває з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину; нічний з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину (при споживанні ними в цей період до 2 000 кіловат-годин електроенергії на місяць),

– написали у Міненерго.

Нагадаємо! Нинішній тариф на світло діятиме до 30 квітня 2025 року. Далі його знову змінять.