Кому в первую очередь достанется бензин

Распределение бензина было утверждено на совещаниях вице-премьера Александра Новака с профильными ведомствами, пишет российский "Коммерсант".

Согласно новым правилам, топливо в России в первую очередь должны получать:

государственные заказчики;

коммунальные предприятия;

компании, работающие по государственному оборонному заказу;

Российские железные дороги (РЖД);

гражданский флот;

и аграрный сектор.

Следующими в очереди определены временно оккупированный Крым, другие оккупированные территории Украины и Калининградскую область.

Только после обеспечения этих категорий топливо будет направляться на АЗС нефтяных компаний, независимые заправки и на экспорт в рамках межправительственных соглашений.

Министерству энергетики поручили найти подрядчиков для импорта топлива, подготовить новые логистические маршруты для его доставки в проблемные регионы, а также оценить возможность строительства там мини-НПЗ.

Кроме того, региональные власти должны ежедневно отчитываться об остатках топлива на нефтебазах, НПЗ и автозаправочных станциях.

Поможет ли новое распределение

Впрочем, специалисты не ожидают, что новый порядок распределения поможет устранить дефицит топлива.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что таким образом власти фактически создают двухуровневую систему поставок. По его словам, большие государственные потребители будут получать бензин в первую очередь, тогда как независимым АЗС и водителям придется ждать остатков.

Эксперт предполагает, что уже в ближайшее время ситуация с топливом может улучшиться для приоритетных отраслей и отдельных регионов. Однако розничный рынок и в дальнейшем будет испытывать нехватку бензина.

Таким образом, Кремль решил не бороться с причинами кризиса, а просто изменить порядок распределения дефицитного топлива, а это может лишь усугубить дисбаланс на рынке и привести к дальнейшему росту цен.

В то же время власти решили позаботиться о самом богатом и наиболее густонаселенном регионе России. Поэтому бензин, произведенный на Урале и в Сибири, а также импортированный из Беларуси, перенаправляют в Москву и Московскую область.