Кому найперше дістанеться бензин

Розподіл бензину затвердили на нарадах віцепрем'єра Олександра Новака з профільними відомствами, пише російський "Комерсант".

За новими правилами, пальне в Росії насамперед мають отримувати:

державні замовники;

комунальні підприємства;

компанії, які працюють за державним оборонним замовленням;

Російські залізниці (РЖД);

цивільний флот;

та аграрний сектор.

Наступними у черзі визначили тимчасово окупований Крим, інші окуповані території України та Калінінградську область.

Лише після забезпечення цих категорій паливо спрямовуватимуть на АЗС нафтових компаній, незалежні заправки та на експорт у межах міжурядових угод.

Міністерству енергетики доручили знайти підрядників для імпорту пального, підготувати нові логістичні маршрути для його доставки до проблемних регіонів, а також оцінити можливість будівництва там міні-НПЗ.

Крім цього, регіональна влада повинна щодня звітувати про залишки пального на нафтобазах, НПЗ та автозаправних станціях.

Чи допоможе новий розподіл

Втім, фахівці не очікують, що новий порядок розподілу допоможе усунути дефіцит пального.

Директор із зовнішніх комунікацій NEFT Research Дмитро Прокоф'єв зазначив, що у такий спосіб влада фактично створює дворівневу систему постачання. За його словами, великі державні споживачі отримуватимуть бензин першими, тоді як незалежним АЗС та водіям доведеться чекати залишків.

Експерт припускає, що вже найближчим часом ситуація з пальним може покращитися для пріоритетних галузей і окремих регіонів. Однак роздрібний ринок і надалі відчуватиме нестачу бензину.

Таким чином, Кремль вирішив не боротися із причинами кризи, а просто змінити порядок розподілу дефіцитного пального, а це може лише поглибити дисбаланс на ринку та призвести до подальшого зростання цін.

Водночас влада вирішила попіклуватися про найбагатший та найбільш густонаселений регіон Росії. Відтак, вироблений на Уралі та в Сибіру, а також імпортований з Білорусі бензин перенаправляють до Москви та області.