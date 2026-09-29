Грозит ли рынку глобальный дефицит пального

Европейские высокопоставленные чиновники осторожно прогнозируют, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи заблокировать экспорт дизельного топлива на 90 дней. Соответствующие гарантии от американской администрации на прошлой неделе получил министр энергетики Ирландии Дарраг О'Брайен, пишет Politico.

Остановка поставок из-за океана могла бы спровоцировать настоящий шок на рынке, ведь американский дизель покрывает более 50% импорта ЕС и 10% общего потребления региона. Для рядовых водителей, в том числе и в Украине, которая зависит от европейского ресурса, это означало бы стремительный взлет цен на АЗС.

Очевидно, что любой 90-дневный запрет на дизельное топливо оказал бы заметное влияние на нас в ЕС,

– отметил О'Брайен.

В то же время он добавил, что после визита в Вашингтон не видит реальных шагов к введению такого эмбарго, ведь это ударит и по самим Соединенным Штатам.

Обратите внимание! Этот оптимизм разделяет и главный энергетик ЕС Дан Йоргенсен. Он подчеркнул, что публичные заявления министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета являются очень позитивным сигналом для рынка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что предшествовало разговорам об остановке экспорта

В начале месяца Дональд Трамп публично поддержал идею временного ограничения экспорта топлива, чтобы сдержать рост цен внутри США. Этот кризис был спровоцирован сразу двумя глобальными факторами: войной в Иране и успешными украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Важно! Атаки украинских дронов существенно подорвали экспортный потенциал Москвы, вынудив ее ввести собственные ограничения на вывоз топлива. Это в очередной раз доказывает, что уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры напрямую влияет на мировую экономику, заставляя даже США искать пути стабилизации внутреннего рынка.

В то же время, как мы сообщали, президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор "очень серьезно" рассматривает возможность введения запрета США на экспорт дизельного топлива. Так, американский лидер хочет сдержать высокие цены на дизель.