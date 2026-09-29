Чи загрожує ринку глобальний дефіцит пального

Європейські високопосадовці обережно прогнозують, що президент США Дональд Трамп відмовиться від ідеї заблокувати експорт дизельного пального на 90 днів. Відповідні гарантії від американської адміністрації минулого тижня отримав міністр енергетики Ірландії Дарраг О'Браєн, пише Politico.

Зупинка постачань з-за океану могла б спровокувати справжній шок на ринку, адже американський дизель покриває понад 50% імпорту ЄС та 10% загального споживання регіону. Для пересічних водіїв, у тому числі й в Україні, яка залежить від європейського ресурсу, це означало б стрімкий зліт цін на АЗС.

Очевидно, що будь-яка 90-денна заборона на дизельне пальне мала б помітний вплив на нас у ЄС,

– зазначив О'Браєн.

Водночас він додав, що після візиту до Вашингтона не бачить реальних кроків до впровадження такого ембарго, адже це вдарить і по самих Сполучених Штатах.

Зверніть увагу! Цей оптимізм поділяє і головний енергетик ЄС Дан Йоргенсен. Він підкреслив, що публічні заяви міністра енергетики США Кріса Райта про неефективність такої заборони є дуже позитивним сигналом для ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що передувало розмовам про зупинку експорту

На початку місяця Дональд Трамп публічно підтримав ідею тимчасового обмеження експорту пального, щоб стримати зростання цін всередині США. Ця криза була спровокована одразу двома глобальними факторами: війною в Ірані та успішними українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.

Важливо! Атаки українських дронів суттєво підірвали експортний потенціал Москви, змусивши її запровадити власні обмеження на вивіз пального. Це вкотре доводить, що знищення російської нафтогазової інфраструктури безпосередньо впливає на світову економіку, змушуючи навіть США шукати шляхи для стабілізації внутрішнього ринку.

Водночас, як ми повідомляли, президент США Дональд Трамп заявив, що досі "дуже серйозно" розглядає можливість запровадження заборони США на експорт дизельного пального. Так, американський лідер хоче стримати високі ціни на дизель.