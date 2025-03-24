Зеркальные пошлины

Взамен Белый дом может ввести новые зеркальные пошлины против стран с торговым дисбалансом с США. Таких около 15, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также В предвкушении новых пошлин от Трампа: Франция призывает ЕС к быстрому и мощному ответу США

По информации издания, решение по секторальным тарифам, а также пошлинам против Канады и Мексики пока еще не принято. План по взаимным пошлинам оставляют в силе, однако его окончательная форма до сих пор уточняется.

Администрация Трампа готовится ввести взаимные тарифы против стран с наибольшим торговым дисбалансом с США.

Какие страны под "ударом"

По данным источников, пошлины могут затронуть около 15% стран. Среди потенциальных "целей" называют Австралию, Канаду, ЕС, Китай, Индию, Мексику, Японию, Южную Корею, Бразилию, Вьетнам, Россию и другие государства из группы G-20.

Обратите внимание! Ожидается, что новые тарифы могут достичь беспрецедентного уровня и вступить в силу уже 2 апреля. В то же время окончательное решение еще не принято, и параметры нового таможенного подхода остаются предметом внутренних обсуждений в Белом доме.