Дзеркальні мита

Натомість Білий дім може ввести нові дзеркальні мита проти країн із торговим дисбалансом зі США. Таких близько 15, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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За інформацією видання, рішення щодо секторальних тарифів, а також мит проти Канади та Мексики наразі ще не ухвалене. План щодо взаємних мит залишають у силі, однак його остаточна форма досі уточнюється.

Адміністрація Трампа готується запровадити взаємні тарифи проти країн із найбільшим торговим дисбалансом зі США.

Які країни під "ударом"

За даними джерел, мита можуть зачепити близько 15% країн. Серед потенційних "цілей" називають Австралію, Канаду, ЄС, Китай, Індію, Мексику, Японію, Південну Корею, Бразилію, В’єтнам, Росію та інші держави з групи G-20.

Зауважте! Очікується, що нові тарифи можуть досягти безпрецедентного рівня й набрати чинності вже 2 квітня. Водночас остаточне рішення ще не ухвалено, і параметри нового митного підходу залишаються предметом внутрішніх обговорень у Білому домі.