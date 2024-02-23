Усложненные платежи
Экспортеры просят разрешить ввоз в страну всего объема экспорта из России без необходимости проведения расчетов через банки и включения этих операций в отчетность. Ведь из-за отказа турецких банков принимать платежи из России с января, компании не могут закрыть свои экспортные счета.
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Они требуют сделать исключение и разрешить возврат в страну всей суммы экспорта.
Это привело к сложностям с закрытием экспортных счетов и потере новых заказов в пользу Китая и других стран. В ответ на требование вернуть в страну стоимость экспорта в течение 180 дней, компании, которые не могут получить платежи через банки, пытаются найти собственные способы взыскания средств.
Обязанность осуществления банковского перевода для закрытия экспортного счета создает препятствия, поэтому некоторые компании пытаются получить платежи через банки третьих стран, а другие ищут решение через грузоперевозки или через Капаличарши.
Россия как исключение
Экспортеры призывают разрешить полный возврат средств от экспорта из России в виде исключения.
Турецкие банки, опасаясь западных санкций, отказываются принимать платежи из России, что наносит удар по экспорту в эту страну.
По данным Совета экспортеров Турции, экспорт в Россию в январе снизился на 30,4% по сравнению с прошлым годом, до 551,1 миллиона долларов с 792,1 миллиона долларов. Согласно данным Государственного института статистики Турции, с учетом свободных зон и разницы в складских запасах, снижение составило 39%, с 1,04 миллиарда долларов до 631 миллиона долларов.