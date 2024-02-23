Усложненные платежи

Экспортеры просят разрешить ввоз в страну всего объема экспорта из России без необходимости проведения расчетов через банки и включения этих операций в отчетность. Ведь из-за отказа турецких банков принимать платежи из России с января, компании не могут закрыть свои экспортные счета.

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Они требуют сделать исключение и разрешить возврат в страну всей суммы экспорта.

Обратите внимание! В январе экспорт из Турции в Россию существенно сократился, что побудило к таким обращениям. При этом, страна-агрессор является седьмым по величине экспортным рынком Турции.

Это привело к сложностям с закрытием экспортных счетов и потере новых заказов в пользу Китая и других стран. В ответ на требование вернуть в страну стоимость экспорта в течение 180 дней, компании, которые не могут получить платежи через банки, пытаются найти собственные способы взыскания средств.

Обязанность осуществления банковского перевода для закрытия экспортного счета создает препятствия, поэтому некоторые компании пытаются получить платежи через банки третьих стран, а другие ищут решение через грузоперевозки или через Капаличарши.

Россия как исключение

Экспортеры призывают разрешить полный возврат средств от экспорта из России в виде исключения.

Интересно! В торговле со странами, имеющими исключение, не требуется переводить деньги через банк и отчитываться об этом. Сейчас существует 33 страны, к которым применяется это исключение. В перечень стран, для которых уже применяется упрощенный порядок расчетов, входят такие страны как Конго, Южный Судан, Мали, Египет и Саудовская Аравия.

Турецкие банки, опасаясь западных санкций, отказываются принимать платежи из России, что наносит удар по экспорту в эту страну.

По данным Совета экспортеров Турции, экспорт в Россию в январе снизился на 30,4% по сравнению с прошлым годом, до 551,1 миллиона долларов с 792,1 миллиона долларов. Согласно данным Государственного института статистики Турции, с учетом свободных зон и разницы в складских запасах, снижение составило 39%, с 1,04 миллиарда долларов до 631 миллиона долларов.