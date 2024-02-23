Ускладнені платежі

Експортери просять дозволити ввезення в країну всього обсягу експорту з Росії без необхідності проведення розрахунків через банки та включення цих операцій до звітності. Адже через відмову турецьких банків приймати платежі з Росії з січня, компанії не можуть закрити свої експортні рахунки.

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Вони вимагають зробити виняток і дозволити повернення в країну всієї суми експорту.

Зауважте! У січні експорт з Туреччини в Росію суттєво скоротився, що спонукало до таких звернень. При цьому, країна-агресор є сьомим за величиною експортним ринком Туреччини.

Це призвело до складнощів з закриттям експортних рахунків і втрати нових замовлень на користь Китаю та інших країн. У відповідь на вимогу повернути в країну вартість експорту впродовж 180 днів, компанії, які не можуть отримати платежі через банки, намагаються знайти власні способи стягнення коштів.

Обов'язок здійснення банківського переказу для закриття експортного рахунку створює перешкоди, тому деякі компанії намагаються отримати платежі через банки третіх країн, а інші шукають рішення через вантажоперевезення чи через Капалічарші.

Росія як виняток

Експортери закликають дозволити повне повернення коштів від експорту з Росії як виняток.

Цікаво! У торгівлі з країнами, що мають виняток, не вимагається переказувати гроші через банк і звітувати про це. Зараз існує 33 країни, до яких застосовується цей виняток. В перелік країн, для яких вже застосовується спрощений порядок розрахунків, входять такі країни як Конго, Південний Судан, Малі, Єгипет та Саудівська Аравія.

Турецькі банки, побоюючись західних санкцій, відмовляються приймати платежі з Росії, що завдає удару по експорту в цю країну.

За даними Ради експортерів Туреччини, експорт до Росії у січні знизився на 30,4% порівняно з минулим роком, до 551,1 мільйона доларів з 792,1 мільйона доларів. Згідно з даними Державного інституту статистики Туреччини, з урахуванням вільних зон і різниці в складських запасах, зниження склало 39%, з 1,04 мільярда доларів до 631 мільйона доларів.