Какую доплату получат пенсионеры

Часть пенсионеров сможет получить специальную доплату по возрасту в ноябре. Она будет начисляться автоматически, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Эта доплата определяется как компенсационная выплата, предоставляемая гражданам старше 70 лет

Компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, в соответствии с которым назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы,

– сообщает ПФУ.

Эта доплата зависит от возраста лица:

граждане от 70 до 74 лет включительно имеют право на получение доплаты – 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Такая доплата предоставляется только при условии, если общая ежемесячная пенсионная выплата лица меньше чем 10 340,35 гривны.