Яку доплату отримають пенсіонери

Частина пенсіонерів зможе отримати спеціальну доплату за віком у листопаді. Вона буде нараховуватись автоматично, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Ця доплата визначається як компенсаційна виплата, що надається громадянам старше 70 років

Компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,

– повідомляє ПФУ.

Ця доплата залежить від віку особи:

громадяни від 70 до 74 років включно мають право на отримання доплати – 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Така доплата надається лише за умови, якщо загальна щомісячна пенсійна виплата особи менша ніж 10 340,35 гривні.