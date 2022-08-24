По данным Йельского университета, Кремль распространяет дезинформацию о состоянии своей экономики. И нарратив о том, что санкции неэффективны – ложь.

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К какой лжи прибегает россия

международные санкции неэффективны, потому что Россия может перейти к торговле со странами, не введшими санкции в отношении нее;

По информации государственного департамента США, у страны-агрессорки нет мощностей для производства отечественных версий продуктов, которые она когда-то покупала на международном рынке. А в феврале 2022 г. российский импорт упал на 50%.

Следовательно, Россия пытается найти новых поставщиков и клиентов для товаров. Такой страной явилась Китайская Народная Республика. Но такие экономические отношения неравноправны, ведь Россия нуждается гораздо больше, чем КНР.

рубль крепнет;

русская федерация ввела жесткие меры по искусственному повышению курса рубля. Такие действия только наносят ущерб бизнесу и населению страны. Гражданам теперь запрещено присылать деньги за границу, приостановлены банковские продажи долларов, введено требование к экспортерам, которые вынуждены обменивать 80% своих доходов на рубли. Кроме того, сейчас российский бизнес будет платить внешний долг в рублях.

население России не пострадает от упадка экономики;

В результате войны против Украины, более 1000 международных компаний в разных секторах покинули россию. Таким образом, приостановился доступ граждан к определенным товарам и услугам. Например, техника от Apple, или автомобили с подушками безопасности или антиблокировочные системы. Что же за больничные услуги, которые выросли на 40 – 60%.

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Ситуация с ценами

Как сообщил 24 каналу Олег Пендзин, экономический эксперт, инфляция в России 14%, а индексация социальных выплат произошла всего на 9%.

То есть все социально мало обеспечены слои населения: все пенсионеры, сидящие на тех или иных доплатах от бюджета реально потеряли доходы . Их покупательная способность упала. В первый раз Росгосстат зафиксировал падение настоящих доходов населения за очень долгий период времени.

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