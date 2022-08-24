За даними Єльського університету, Кремль поширює дезінформацію про стан своєї економіки. І наратив про те, що санкції неефективні – брехня.

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До якої брехні вдається росія

міжнародні санкції неефективні, тому що росія може перейти до торгівлі з країнами, що не ввели санкції щодо неї;

За інформацією державного департаменту США, країна-агресорка не має потужностей для виробництва вітчизняних версій продуктів, які вона колись купувала на міжнародному ринку. А у лютому 2022 року російський імпорт впав на 50%.

Відтак, росія намагається знайти нових постачальників і клієнтів для товарів. Такою країною стала Китайська Народна Республіка. Але такі економічні відносини нерівноправні, адже росія потребує набагато більше, ніж КНР.

рубль міцніє;

російська федерація запровадила жорсткі заходи для штучного підвищення курсу рубля. Такі дії лише завдають шкоди бізнесу та населенню країни. Громадянам тепер заборонено надсилати гроші за кордон, призупинений банківський продаж доларів, запроваджена вимога до експортерів, які змушені обмінювати 80% своїх доходів на рублі. Крім того, тепер російський бізнес платитиме зовнішній борг у рублях.

населення росії не постраждає від занепаду економіки;

Внаслідок війни проти України, понад 1000 міжнародних компаній у різних секторах покинули росію. Таким чином, призупинився доступ громадянам до певних товарів і послуг. Наприклад, техніка від Apple, або ж автомобілі з подушками безпеки чи антиблокувальні системи. Що й казати за лікарняні послуги, які зросли на 40 – 60%.

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Ситуація з цінами

Як повідомив 24 каналу Олег Пендзин, економічний експерт, інфляція в росії 14%, а індексація соціальних виплат відбулася лише на 9%.

Тобто всі соціально мало забезпечені верстви населення: всі пенсіонери, ті хто сидів на, тих чи інших доплатах від бюджету реально втратили доходи. Їх купівельна спроможність впала. Вперше Росдержстат зафіксував падіння реальних доходів населення за дуже довгий період часу.

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