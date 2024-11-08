Расходы увеличили на 50 миллиардов

Средства налогоплательщиков будут направлены на поддержку сил безопасности и обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На эти цели предлагаем выделить 2 триллиона 225 миллиардов гривен. Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Среди важных направлений бюджета также остаются социальная сфера, образование и здравоохранение.

Сколько средств выделят

Ко второму чтению бюджет был увеличен на 50 миллиардов гривен:

Дополнительно 24 миллиарда гривен предлагается направить на образование, из которых 12 миллиардов – на доплаты учителям, а еще 12 миллиардов – на инвестиционные проекты в образовательной сфере.

6,3 миллиарда гривен предлагается выделить на медицину.

5 миллиардов гривен планируется направить на поддержку ветеранов.

В 2025 году дорожный фонд не будет финансироваться, но для ремонта важных для обороны и экономики участков выделено 12,6 миллиардов гривен. Кроме того, предусмотрено полное финансирование программы еВідновлення.

Вскоре проект должны рассмотреть во втором чтении.