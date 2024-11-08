Видатки збільшили на 50 мільярдів

Кошти платників податків будуть спрямовані на підтримку сил безпеки та оборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте також Політичні зміни у США вплинули на ринок крипти: скільки коштують альткойни

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На ці потреби пропонуємо виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки.

Серед важливих напрямків бюджету також залишаються соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я.

Скільки коштів виділять

До другого читання бюджет було збільшено на 50 мільярдів гривень:

Додатково 24 мільярди гривень пропонується направити на освіту, з яких 12 мільярдів – на доплати вчителям, а ще 12 мільярди – на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

6,3 мільярди гривень пропонується виділити на медицину.

5 мільярдів гривень планується спрямувати на підтримку ветеранів.

У 2025 році дорожній фонд не фінансуватиметься, але для ремонту важливих для оборони та економіки ділянок виділено 12,6 мільярди гривень. Крім того, передбачено повне фінансування програми єВідновлення.

Незабаром проєкт мають розглянути у другому читанні.