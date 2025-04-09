Кто из работников Huawei причастен к коррупции

Известно из документов, касающихся судебного дела, что указано имя подозреваемого Йонг Дж., который ранее занимал должность главного представителя компании в Евросоюзе, возглавляя офис по связям с общественностью. Huawei в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Слушание по делу происходило за закрытыми дверями. Но по данным ордера на арест, следователи из Бельгии расследуют, были ли осуществлены незаконные выплаты с целью получения политической поддержки.

Обвинение по делу предъявлено 8 лицам после серии полицейских обысков в Бельгии и Португалии.

В то же время кроме Йонг Дж. еще 3 сотрудников компании есть среди подозреваемых по делу о коррупции, среди них лоббист и старший руководитель компании.

А представитель Huawei в понедельник, 7 апреля, сообщил, что компания уволила 2 работников и отстранила еще одного в связи с их возможной причастностью к расследованию взяточничества.

Обратите внимание! Huawei является одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций.