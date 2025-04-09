Хто з працівників Huawei причетний до корупції

Відомо з документів, які стосуються судової справи, що вказане ім'я підозрюваного Йонг Дж., який раніше обіймав посаду головного представника компанії в Євросоюзі, очолюючи офіс зі зв'язків з громадськістю. Huawei в Брюсселі, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Слухання щодо справи відбувалося за зачиненими дверми. Але за даними ордера на арешт, слідчі з Бельгії розслідують, чи були здійснені незаконні виплати з метою отримання політичної підтримки.

Обвинувачення у справі пред'явлено 8 особам після серії поліцейських обшуків у Бельгії та Португалії.

Водночас крім Йонг Дж. ще 3 співробітників компанії є серед підозрюваних у справі про корупцію, серед них лобіст та старший керівник компанії.

А речник Huawei у понеділок, 7 квітня, повідомив, що компанія звільнила 2 працівників і відсторонила ще одного у зв'язку з їхньою можливою причетністю до розслідування хабарництва.

Зверніть увагу! Huawei є однією із найбільших китайських компаній у сфері телекомунікацій.