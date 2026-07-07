Что известно о введенных Японией санкциях в отношении России
Об этом заявил во вторник министр экономики, торговли и промышленности Японии Ресей Аказава, о чем пишет Reuters.
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В минувшую пятницу Reuters сообщило, что Россия готовится импортировать партию авиационного топлива японского происхождения через трейдеров. Причина заключается в том, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре вызвали дефицит топлива.
Отвечая на вопрос об этой информации, Аказава заявил, что Япония, в координации со странами G7 и другими членами международного сообщества, запретила экспорт в Россию " ряда товаров" в рамках санкций. Авиационное топливо также подпадает под эти экспортные ограничения.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Министр отметил, что запрет распространяется и на экспорт в Россию через третьи страны, в частности на поставки по морю. По словам Аказавы, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии работает над предотвращением обхода санкций путем информирования представителей отрасли, публикации предупреждений, а также обмена информацией с японскими и иностранными органами власти.
"Мы и в дальнейшем будем вводить строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, учитывая международную ситуацию,
– сказал политик.
Таким образом, топливный кризис в России может обостриться, ведь поставки в страну весьма ограничены. Многие страны ввели санкции против Москвы. В частности, они не планируют сотрудничать с Москвой.
Что известно о ситуации с топливом в России
Напомним, что Украина нанесла атаку на НПЗ в Омской области. В результате атаки ситуация с топливом в стране обострилась.
В частности, Беларусь и Индия зарабатывают на России на фоне топливного кризиса. Страны поставляют топливо в Россию по рыночным ценам