Що відомо про заборону Японії щодо Росії

Про це заявив у вівторок міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава, про що пише Reuters.

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Минулої п’ятниці Reuters повідомило, що Росія готується імпортувати партію авіаційного пального японського походження через трейдерів. Причина полягає у тому, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі спричинили дефіцит пального.

Відповідаючи на запитання щодо цієї інформації, Аказава заявив, що Японія, у координації з країнами G7 та іншими членами міжнародної спільноти, заборонила експорт до Росії "низки товарів" у межах санкцій. Авіаційне пальне також підпадає під ці експортні обмеження.

Міністр зазначив, що заборона охоплює й експорт до Росії через треті країни, зокрема постачання через море. За словами Аказави, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії працює над запобіганням обходу санкцій шляхом інформування представників галузі, оприлюднення попереджень, а також обміну інформацією з японськими та іноземними органами влади.

Ми й надалі запроваджуватимемо суворий експортний контроль у співпраці з іншими країнами, враховуючи міжнародну ситуацію,

– сказав політик.

Таким чином, паливна криза у Росії може загостритися, адже постачання до країни досить обмежені. Чимало країн запровадили санкції проти Москви. Зокрема, вони не планують співпрацю з Москвою.

Що відомо про ситуацію з пальним у Росії

Нагадаємо, що Україна вдарила по НПЗ в Омській області. Внаслідок атаки ситуація з пальним в країні загострилась.

Зокрема, Білорусь та Індія заробляють на Росії на тлі паливної кризи. Країни постачають пальне до Росії за ринковими цінами