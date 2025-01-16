В Канаде необычно ограбили банк

Но больше всего местных жителей шокировал метод ограбления, а не сам факт, пишет 24 канал со ссылкой на Vancouverok.

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Когда работники отделения пришли утром на работу, то они даже не поняли, что именно произошло. Были варианты, что произошел взрыв, землетрясение или обрушение здания.

Однако на самом деле воры, которые стремились похитить банкомат с наличными, использовали для этого тяжелую технику. Так прежде всего банда похитила с соседней стройки два экскаватора. Далее ковшами тракторов они разбили одну из стен здания и оторвали банкомат.

Интересно! После этого воры перегрузили его в машину и уехали. Однако по дороге машина также была брошена, а воры сменили транспорт.

Другие подобные ограбления

Это ограбление произошло через неделю после того, как воры совершили такое же преступление по той же схеме в банке в Карбонире (город в Канаде, в провинции Ньюфаундлен). Ковшом экскаватора они опять-таки пробивали стену и вытаскивали банкомат.

А в декабре 2024 года другие грабители на экскаваторе обчистили RBC в Холируде (город в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор), просто снеся фасад здания. Правда, здесь воров уже почти сразу задержали.

Заметьте! Полиция сообщила, что во всех случаях, ущерб от разрушения здания гораздо выше, чем от потери банкоматов с наличными.