У Канаді незвично пограбували банк

Але найбільше місцевих мешканців шокував метод пограбування, а не сам факт, пише 24 канал з посиланням на Vancouverok.

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Коли працівники відділення прийшли зранку на роботу, то вони навіть не зрозуміли, що саме сталося. Були варіанти, що відбувся вибух, землетрус чи обвалення будівлі.

Однак насправді злодії, які прагнули викрасти банкомат із готівкою, використали для цього важку техніку. Так передусім банда викрала з сусіднього будівництва два екскаватори. Далі ковшами тракторів вони розбили одну зі стін будівлі та відірвали банкомат.

Цікаво! Після цього злодії перевантажили його до автівки та поїхали. Однак дорогою машина також була покинута, а крадії змінили транспорт.

Інші подібні пограбування

Це пограбування відбулося за тиждень після того, як злодії здійснили такий же злочин за тією ж схемою у банку в Карбонірі (місто в Канаді, у провінції Ньюфаундлен). Ковшем екскаватора вони знову-таки пробивали стіну та витягували банкомат.

А у грудні 2024 року інші грабіжники на екскаваторі обчистили RBC у Холіруді (місто у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор), просто знісши фасад будівлі. Правда, тут крадіїв вже майже одразу затримали.

Зауважте! Поліція повідомила, що в усіх випадках, збитки від руйнування будівлі набагато вищі, ніж від втрати банкоматів із готівкою.