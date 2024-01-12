С чем связан спрос на доллар

Заместитель главы НБУ Дмитрий Кошевой рассказал, что в конце ноября и декабре прошлого года спрос на валюту был обусловлен именно сезонностью. Этот аспект Нацбанк учел, когда разрабатывал план действий на валютном рынке и увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы смягчить влияние сезонного фактора.

Читайте также Гривна вошла в десятку сильнейших валют мира, - эксперт

Дмитрий Кошевой Заместитель главы НБУ В дальнейшем, я думаю, что сезонный фактор будет оставаться достаточно важным, но так же важны будут и другие факторы, более фундаментального характера, которые влияют на ситуацию со спросом и предложением валюты.

Николайчук также отметил, что НБУ продолжит сдерживать резкие колебания курса гривны. Колебания курса в последние три месяца не были столь значительными, особенно по сравнению с периодом 2016-2021 годов, между двумя российскими вторжениями.

Отклонение обменного курса от отметки 36,6 за последние три месяца не является критическим и не влияет на нашу позицию по стабильности курса и привлекательности гривневых активов,

– добавляет Николайчук.

Что будет с долларом в 2024 году

Ожидается, что в 2024 году доллар сохранит повышенные уровни с потенциалом достижения новых максимумов. Как сообщал в эфире телемарафона глава НБУ Андрей Пышный, курс в 2024 году будет колебаться в зависимости от влияния внешних факторов, в частности, изменений внутри рынка.

По словам Пышного, регулятор и дальше ставит цель удерживать курсовую стабильность и популяризировать гривну.