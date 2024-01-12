З чим пов'язаний попит на долар

Заступник глави НБУ Дмитро Кошовий розповів, що наприкінці листопада та в грудні минулого року попит на валюту був зумовлений саме сезонністю. Цей аспект Нацбанк врахував, коли розробляв план дій на валютному ринку і збільшив обсяги інтервенцій у грудні, аби пом'якшити вплив сезонного фактора.

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Дмитро Кошовий Заступник глави НБУ Надалі, я думаю, що сезонний фактор залишатиметься достатньо важливим, але так само важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру, які впливають на ситуацію з попитом та пропозицією валюти.

Ніколайчук також зазначив, що НБУ продовжить стримувати різкі коливання курсу гривні. Коливання курсу в останні три місяці не були настільки значними, особливо порівняно з періодом 2016-2021 років, між двома російськими вторгненнями.

Відхилення обмінного курсу від позначки 36,6 за останні три місяці не є критичним і не впливає на нашу позицію щодо стабільності курсу та привабливості гривневих активів,

— додає Ніколайчук.

Що буде з доларом у 2024 році

Очікується, що у 2024 році долар збереже підвищені рівні з потенціалом досягнення нових максимумів. Як повідомляв в ефірі телемарафону голова НБУ Андрій Пишний, курс у 2024 році буде коливатися в залежності від впливу зовнішніх факторів, зокрема змін всередині ринку.

За словами Пишного, регулятор і надалі ставить за мету утримувати курсову стабільність та популяризувати гривню.