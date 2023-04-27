Какая ситуация с валютой в Украине сейчас

В 2023 году Украину ожидает значительный дефицит текущего счета. Это связано с увеличением импорта на фоне постепенного восстановления внутреннего спроса, расходами значительного количества украинских переселенцев за рубежом и сдержанным экспортом из-за снижения урожая и ограниченности логистики.

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Однако чистый приток валюты к нам сохраняется благодаря большому количеству международной помощи, компенсирующей вышеперечисленные факторы.

Какие прогнозы на валюту до конца 2023 года

Нынешний объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 миллиарда долларов. Они будут способствовать росту международных резервов до более чем 34,5 миллиарда долларов до конца 2023 года. Это позволит НБУ и дальше поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения.

С 2024 года наращивание экспортных потоков и постепенное возвращение переселенцев домой будут способствовать сокращению дефицита текущего счета. Это позволит сохранять объем международных резервов на относительно комфортном уровне.

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