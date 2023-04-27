Яка ситуація з валютою в Україні зараз

У 2023 році на Україну чекає значний дефіцит поточного рахунку. Це пов'язано зі збільшенням імпорту на тлі поступового відновлення внутрішнього попиту, витратами значної кількості українських переселенців за кордоном та стриманим експортом через зниження врожаїв та обмеженість логістики.

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Проте чистий приплив валюти до нас зберігається завдяки великій кількості міжнародної допомоги, яка компенсує вищеперераховані чинники.

Які прогнози на валюту до кінця 2023 року

Цьогорічний обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 мільярдів доларів. Вони сприятимуть зростанню міжнародних резервів до більш ніж 34,5 мільярда доларів до кінця 2023 року. Це дозволить НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження.

З 2024 року нарощування експортних потоків та поступове повернення переселенців додому сприятимуть скороченню дефіциту поточного рахунку. Це дозволить зберігати обсяг міжнародних резервів на відносно комфортному рівні.

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