Как привлечь международные инвестиции в восстановление энергетики

Политолог Евгений Магда рассказал, что в результате обстрелов энергосистемы в Украине было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

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Ни одна энергосистема в современном мире не переживала подобного масштаба разрушений. В целом Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей,

– сказал он.

По словам эксперта, только весной украинский энергетический сектор понес убытки, превысившие 1 миллиард долларов в результате российских ракетных атак.

Магда подчеркнул, что Украине не хватает потенциала для самостоятельного восстановления разрушенной инфраструктуры. Он отметил необходимость целевой программы от западных партнеров и союзников для помощи в восстановлении энергетического сектора. Эта программа потенциально может включать гранты, кредиты или инвестиции.

Что касается нас самих, то логичной выглядит валютная либерализация, которая будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Хватит играть с инструментами командно-административной экономики в противостоянии с монстром, которым является РФ. Нужны креативные и взвешенные решения,

– сказал он.

Недавно стало известно, что пересмотренный меморандум с Международным валютным фондом содержит положение о дальнейшей валютной либерализации.