Як залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики

Політолог Євген Магда розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми в Україні було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.

Дивіться також Нове рішення Кабміну: як зміниться курс долара до 2027 року

Жодна енергосистема в сучасному світі не переживала подібного масштабу руйнувань. Загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей,

– сказав він.

За словами експерта, лише навесні український енергетичний сектор зазнав збитків, що перевищили 1 мільярд доларів внаслідок російських ракетних атак.

Магда підкреслив, що Україні не вистачає потенціалу для самостійного відновлення зруйнованої інфраструктури. Він наголосив на необхідності цільової програми від західних партнерів та союзників для допомоги у відновленні енергетичного сектору. Ця програма потенційно може включати гранти, кредити або інвестиції.

Що стосується нас самих, то логічною виглядає валютна лібералізація, яка сприятиме залученню іноземних інвестицій. Досить гратися з інструментами командно-адміністративної економіки у протистоянні з монстром, яким є РФ. Потрібні креативні та виважені рішення,

– сказав він.

Нещодавно стало відомо, що переглянутий меморандум з Міжнародним валютним фондом містить положення про подальшу валютну лібералізацію.