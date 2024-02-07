Второй этап валютной либерализации

НБУ встретился с представителями Американской торговой палаты и Европейской бизнес ассоциации, а также с крупным бизнесом, 5 февраля. На встрече обсуждался вопрос валютного регулирования, в частности тот аспект, который волнует предпринимателей больше всего – смягчение валютных ограничений.

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Андрей Пышный Глава НБУ НБУ полон решимости продолжать валютную либерализацию, несмотря на все вызовы, что формирует война. Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. Мы уже имеем существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершение и переход к реализации второго этапа.

К слову, второй этап смягчения будет предусматривать следующие аспекты: либерализацию торгового финансирования, возможность управления валютными рисками банков, и разрешение на репатриацию процентов по "старым" долгам.

Еще на встрече обсудили:

новые макропрогнозы НБУ;

состояние валютного рынка;

риски 2024 года;

международное финансирование.

Мы являемся партнерами бизнеса и на самом деле имеем общую цель – помочь стране приблизить победу. Надеюсь, что наше сотрудничество усилит способности Украины,

– добавил Пышный.

Сейчас регулятор ожидает решения США о выделении финансирования для Украины. Получение необходимой суммы от западных партнеров позволит для финучреждения реализовать базовый сценарий макропрогноза НБУ. Однако также надо наращивать и внутренние накопления.