Другий етап валютної лібералізації

НБУ зустрівся з представниками Американської торговельної палати та Європейської бізнес асоціації, а також з великим бізнесом, 5 лютого. На зустрічі обговорювалося питання валютного регулювання, зокрема той аспект, який хвилює підприємців найбільше – пом'якшення валютних обмежень.

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Андрій Пишний Голова НБУ НБУ сповнений рішучості продовжувати валютну лібералізацію, попри всі виклики, що формує війна. Щойно з’являться відповідні передумови, ми продовжимо рух у цьому напрямі. Ми вже маємо суттєвий прогрес у реалізації першого етапу пом'якшення валютних обмежень. Ставимо у пріоритет його завершення та перехід до реалізації другого етапу.

До слова, другий етап пом'якшення передбачатиме такі аспекти: лібералізацію торгового фінансування, можливість управління валютними ризиками банків, та дозвіл на репатріацію відсотків за "старими" боргами.

Ще на зустрічі обговорили:

нові макропрогнози НБУ;

стан валютного ринку;

ризики 2024 року;

міжнародне фінансування.

Ми є партнерами бізнесу й насправді маємо спільну мету – допомогти країні наблизити перемогу. Сподіваюся, що наша співпраця посилить спроможності Україн,

– додав Пишний.

Нині регулятор очікує рішення США щодо виділення фінансування для України. Отримання необхідної суми від західних партнерів дозволить для фінустанови реалізувати базовий сценарій макропрогнозу НБУ. Проте також треба нарощувати і внутрішні накопичення.