Что происходит в России на фоне войны в Украине

Причиной таких решений называют непредвиденные расходы на нужды военных, что следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального законодательного собрания Нюргуяны Заморщиковой.

Она рассказала: в ответе говорится, что индексацию зарплат якутских бюджетников перенесли с 1 июля на 1 сентября.

В последнюю неделю сентября часто получаю много вопросов: 1 сентября наступило – что с индексацией зарплат бюджетникам? Будет ли компенсация за июль–август? Что ответила прокуратура?

– написала россиянка в Telegram.

Она напомнила, что при формировании бюджета на 2026 год республика предусмотрела средства на индексацию зарплат бюджетникам всех категорий с 1 июля – на 5,4%. Но в конце июня вышло постановление правительства Якутии, согласно которому индексацию перенесли на сентябрь.

Заморщикова сообщила, что коллеги из депутатского корпуса и чиновники правительства республики убеждали не поднимать шума: мол, индексация будет с 1 сентября, но с учетом июля и августа. Но этого не произошло.

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Два месяца, на которые в бюджете были заложены средства, просто проигнорировали. Прокуратура сейчас проводит проверку, но я получила письмо за подписью главы правительства республики Кирилла Бычкова, в котором подтверждается, что индексацию действительно планировали провести с 1 июля, но из-за "непредвиденных расходов" перенесли на осень,

– написала депутат.

Напомним, что россияне уже не впервые жертвуют чем-то ради войны. Власти забирают ресурсы у обычных жителей страны и направляют их на войну. Таким образом, растет и уровень бедности в стране.

В частности, цены продолжают расти. Например, уже с 1 октября россияне будут платить больше за коммунальные услуги.