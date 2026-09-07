Що відбувається у Росії на тлі війни в Україні

І причиною таких рішень називають непередбачені витрати для військових, про що випливає з відповіді уряду республіки на запит депутата регіональних законодавчих зборів Нюргуяни Заморщикової.

Вона розповіла: у відповідь йдеться, що індексацію зарплат якутських бюджетників перенесли з 1 липня на 1 вересня.

Останній тиждень вересня часто отримую багато запитань: 1 вересня настало – що з індексацією зарплат бюджетникам? Чи буде компенсація за липень – серпень? Що відповіла прокуратура?

– написала росіянка в Telegram.

Вона нагадала, що під час формування бюджету на 2026 рік республіка передбачила кошти на індексацію зарплат для бюджетників усіх категорій з 1 липня – на 5,4%. Але наприкінці червня вийшла постанова уряду Якутії, згідно з якою індексацію перенесли на вересень.

Заморщикова повідомила, що колеги з депутатського корпусу та чиновники уряду республіки переконували не здіймати галас: мовляв, індексація буде з 1 вересня, але з урахуванням липня та серпня. Але цього не сталося.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Два місяці, на які в бюджеті були закладені кошти, просто проігнорували. Прокуратура наразі проводить перевірку, але я отримала лист за підписом голови уряду республіки Кирила Бичкова, який підтверджує, що індексацію справді планували проводити з 1 липня, але через "непередбачені витрати" перенесли на осінь,

– написала депутатка.

Нагадаємо, що росіяни вже не вперше жертвують чимось заради війни. Влада забирає ресурси у звичайних мешканців країни та направляє їх на війну. Таким чином, зростає й рівень бідності у країні.

Зокрема, ціни продовжують рости. Наприклад, вже з 1 жовтня росіяни більше платитимуть за комунальні тарифи.