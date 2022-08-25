По данным Киевской школы экономики в рамках проекта "россия заплатит", ущерб инфраструктуры Мотыжина Киевской области от войны составляет 274,9 миллиона гривен.

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Самые большие убытки: что разрушено в селе

Жилищный фонд;

В Мотыжине пострадали 479 жилых домов и приусадебных застроек общей площадью 39,5 тысячи квадратных метров. Убытки получили 400 жителей на общую сумму 190,2 миллиона гривен.

Промышленные объекты;

Мотыжин потерял 50,9 миллиона гривен из-за разрушения таких объектов. В селе разрушены и повреждены 36 из 57 в целом промышленных зданий.

социальная инфраструктура;

В результате боевых действий пострадали 12 объектов. Среди разрушенных Мотыжинский лицей, работавший более 50 лет. Кроме того, российские захватчики разгромили и разграбили частный дендрологический парк Добропарк. Денежная оценка ущерба составляет 33,9 миллиона гривен.

По ссылке можно найти отчет с оцифровкой разрушенной инфраструктуры и оценкой убытков Мотыжина.

Убытки инфраструктуры Украины из-за войны

Напомним, объем от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) в результате войны составляет 113,5 миллиарда долларов, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов — 197 миллиардов долларов.

Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду. В результате боевых действий разрушены и/или повреждены 131,3 тысячи жилых домов на 47,8 миллиарда долларов.

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