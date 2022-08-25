За даними Київської школи економіки в рамках проєкту "Росія заплатить", збитки інфраструктури Мотижина Київської області від війни складають 274,9 мільйона гривень.

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Найбільші збитки: що зруйновано у селі

Житловий фонд;

У Мотижині постраждало 479 житлових будинків та присадибних забудов загальною площею 39,5 тисячі квадратних метрів. Збитків зазнали 400 мешканців на загальну суму 190,2 мільйона гривень.

Промислові обʼєкти;

Мотижин втратив 50,9 мільйона гривень через руйнування таких об'єктів. У селі зруйновано та пошкоджено 36 з 57 загалом промислових будівель.

Соціальна інфраструктура;

Внаслідок бойових дій постраждало 12 обʼєктів. Серед зруйнованих Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Крім того, російські загарбники розгромили та розграбували приватний дендрологічний парк “Добропарк”. Грошова оцінка збитків складає 33,9 мільйона гривень.

За посиланням можна знайти звіт з оцифруванням зруйнованої інфраструктури та оцінкою збитків Мотижина.

Збитки інфраструктури України через війну

Нагадаємо, обсяг від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) внаслідок війни складає 113,5 мільярдів доларів, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів — 197 мільярдів доларів.

Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду. Внаслідок бойових дій зруйновано та/або пошкоджено 131,3 тисячі житлових будинків на 47,8 мільярда доларів.

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