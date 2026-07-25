Кто может получать более высокую пенсию после смерти мужа или жены?

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области пояснили, что после смерти мужа или жены некоторые украинцы могут перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Такое право имеют нетрудоспособные члены семьи, в частности супруг или супруга, достигшие пенсионного возраста и проживавшие вместе на день смерти второго из супругов.

Справочно: В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", одному нетрудоспособному члену семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца в размере 50% пенсии по возрасту, которую получал умерший.

Если эта сумма превышает пенсию, которую человек получает сейчас, переход на другой вид пенсии может быть финансово выгодным. Именно поэтому перед оформлением документов стоит сравнить оба варианта выплат.

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Как перейти на другой вид пенсии?

Подать заявление о переходе на пенсию в связи с потерей кормильца можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Дия", лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места проживания или регистрации, а также по почте в территориальный орган ПФУ, если человек временно находится за границей.

Вместе с заявлением необходимо подать документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о смерти кормильца (или другой документ, предусмотренный законодательством) и документы, подтверждающие родственные связи с умершим.

Обязательно ли переходить на другой вид пенсии?

Переход на пенсию в связи с потерей кормильца является правом, а не обязанностью. Если нынешняя пенсия больше, человек может и в дальнейшем получать именно ее.

Ранее мы также рассказывали, кто из украинских пенсионеров может получить дополнительные выплаты и надбавки к пенсии. При этом в некоторых случаях увеличить размер ежемесячных выплат можно и после смерти мужа или жены.