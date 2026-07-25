Хто може отримувати більшу пенсію після смерті чоловіка чи дружини?

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області пояснили, що після смерті чоловіка чи дружини окремі українці можуть перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Таке право мають непрацездатні члени сім'ї, зокрема чоловік або дружина, які досягли пенсійного віку та на день смерті другого з подружжя проживали разом.

Довідково: Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", одному непрацездатному члену сім'ї призначають пенсію у зв'язку з втратою годувальника у розмірі 50% пенсії за віком, яку отримував померлий.

Якщо ця сума перевищує пенсію, яку людина отримує зараз, перехід на інший вид пенсії може бути фінансово вигідним. Саме тому перед оформленням документів варто порівняти обидва варіанти виплат.

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Як перейти на інший вид пенсії?

Подати заяву про перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або портал "Дія", особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця проживання чи реєстрації, а також поштою до територіального органу ПФУ, якщо людина тимчасово перебуває за кордоном.

Разом із заявою потрібно подати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть годувальника (або інший документ, передбачений законодавством) та документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим.

Чи обов'язково переходити на інший вид пенсії?

Перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника є правом, а не обов'язком. Якщо нинішня пенсія є більшою, людина може й надалі отримувати саме її.

Раніше ми також розповідали, хто з українських пенсіонерів може отримати додаткові виплати та надбавки до пенсії. Водночас у деяких випадках збільшити розмір щомісячних виплат можна й після смерті чоловіка чи дружини.