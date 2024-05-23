Как уйти на пенсию в 60 лет

Минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в этом году составляет 31 год. Со временем этот показатель будет расти.

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В течение следующих лет минимум для выхода на пенсию увеличится так:

в 2025 году будущему пенсионеру необходимо будет иметь уже не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Кто еще сможет уйти на пенсию в 2024 году

В этом году для выхода на пенсию в 63 года, лицо должно приобрести минимум 21 год стажа. До 2028 года этот показатель будет расти:

в 2025 году минимальное количество необходимого стажа составит от 22 до 33 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, лицу достаточно иметь 15 лет страхового стажа. Пока что это значение не претерпит изменений.