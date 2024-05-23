Як піти на пенсію у 60 років

Мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок у 60 років цьогоріч складає 31 рік. З часом цей показник зростатиме.

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Протягом наступних років мінімум для виходу на пенсію збільшиться так:

у 2025 році майбутньому пенсіонеру необхідно буде мати уже щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Хто ще зможе піти на пенсію у 2024 році

Цьогоріч для виходу на пенсію у 63 роки, особа має набути мінімум 21 роки стажу. До 2028 року цей показник зростатиме:

у 2025 році мінімальна кількість необхідного стажу становитиме від 22 до 33 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Щоб піти на заслужений відпочинок у 65 років, особі достатньо мати 15 років страхового стажу. Поки це значення не зазнає змін.