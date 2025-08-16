Кто имеет право на средства ко Дню Независимости?

Сумма средств зависит от категории, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Таким образом оказать финансовую помощь в этом году к празднику смогут:

450 гривен – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

– участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 гривен – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

– членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз; 1 000 гривен – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

На 3 100 гривен смогут рассчитывать лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, а также лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Важно! 3 100 гривен получит I группа, II группа – 2 900 гривен, а III – 2 700 гривен.